الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة ألمانية للطاقة المتجددة
مزرعة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح
21 ديسمبر 2022 18:44
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار أميركي) تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
سوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة وستكون سارية حتى عام 2026.
تهدف الخطة إلى تحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة "ضرورية ومناسبة" للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان "ستسهم خطة قانون الطاقة المتجددة الألماني 2023 في تسريع وتيرة الحد من استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء".