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حكومة غامبيا تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري

الرئيس الغامبي آدم بارو
21 ديسمبر 2022 18:32

أعلنت حكومة غامبيا، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق واعتقلت أربعة جنود.

وأكدت، في بيان، أنها "تسيطر" على الوضع "بالكامل".

وتعذر الحصول على تأكيد من أي مصدر آخر غير البيان الحكومي.

وتحدث شهود نادرون عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول مساء الثلاثاء، وتحدثت شائعات ليلا عن محاولة انقلاب في البلاد التي تتولت فيها حكومة منتخبة السلطة في 2017 بعد أكثر من عشرين عاما من الديكتاتورية بقيادة يحيى جامي.

في حال تأكدت الأنباء، ستكون هذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد في غرب أفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين في مالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا، ومحاولة فرض أمر واقع في غينيا بيساو.

المصدر: رويترز
غامبيا
محاولة انقلاب
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