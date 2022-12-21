الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بكين تسمح بإعطاء «لقاح بيونتيك» للمقيمين الألمان

أرشيفية
21 ديسمبر 2022 18:34

تعتزم الحكومة الألمانية إعطاء لقاح بيونتيك المضاد لكورونا لآلاف من مواطنيها الموجودين في الصين خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء أن من المتوقع وصول أول شحنة من اللقاح إلى الصين اليوم مشيرا إلى أن الحكومة الصينية أخطرت الحكومة الألمانية فيما يعرف بمذكرة شفهية بالسماح بإعطاء لقاح بيونتيك للألمان المقيمين في الصين.

غير أن الصين لا يوجد بها بعد تصريح عام بإعطاء لقاح شركة بيونتيك الألمانية.

وحسب تصريحات هيبشترايت، يبلغ عدد المواطنين الألمان المقيمين في الصين 20 ألف شخص.

يذكر أن الصين البالغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة تواجه موجة كبيرة لوباء كورونا وذلك بعد تخلي الرئيس الصيني شي جين بينج عن سياسته "صفر-كوفيد" ووقف إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وخلال زيارته لبكين أوائل نوفمبر وقبل التحول في سياسة كورونا الصينية، كان المستشار الألماني أولاف شولتس تلقى بالفعل ضوءا أخضر مبدئيا بتطعيم الأجانب المقيمين في الصين بلقاح بيونتيك. لكن التصريح الصادر الآن يتعلق بالمواطنين الألمان فقط.

 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تحذّر من التخلي عن ضحايا الجوع في أفريقيا
زلزال قوي يضرب مقاطعة في الصين
المصدر: وكالات
بكين
ألمانيا
اللقاحات
الصين
آخر الأخبار
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
اليوم 17:38
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©