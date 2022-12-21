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للمرة الأولى.. بوتين يتحدث عن «مأساة» في أوكرانيا

للمرة الأولى.. بوتين يتحدث عن «مأساة» في أوكرانيا
21 ديسمبر 2022 18:20

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن النزاع في أوكرانيا "مأساة مشتركة"، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الروس إن "ما يحدث هو مأساة بالتأكيد، مأساة مشتركة، لكنها ليست نتيجة لسياستنا إنها نتيجة لسياسة دول أخرى".

 

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