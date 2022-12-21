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لجنة تدعو لتوجيه اتهام جنائي لترامب بشأن هجوم الكونجرس

اللجنة البرلمانية للتحقيق في الهجوم على الكابيتول
21 ديسمبر 2022 18:12

تختتم لجنة من الكونجرس الأميركي، تحقق في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس، أعمالها اليوم الأربعاء بوضع تقرير نهائي توضح فيه ضرورة توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب لتحريضه على أعمال شغب دموية.

ومن المتوقع أن يتألف التقرير، الذي ستنشره اللجنة عبر الإنترنت، من أكثر من ألف صفحة استنادا إلى إجراء ما يقرب من 1200 مقابلة على مدى ثمانية عشر شهرا ومئات الآلاف من الوثائق إلى جانب أحكام أصدرتها أكثر من 60 محكمة اتحادية ومحاكم أخرى تابعة للولايات.

ويسرد التقرير 17 نتيجة خلصت إليها اللجنة ويستعرض التبعات القانونية للإجراءات التي اتخذها ترامب وبعض شركائه كما يتضمن التقرير إحالة الرئيس السابق وأفراد آخرين إلى وزارة العدل في قضايا جنائية. كما سيتضمن التقرير توصيات تشريعية للمساعدة في تجنب وقوع أي هجوم مماثل.

يأتي التقرير بعد يومين من تقديم اللجنة طلبا لمدعين اتحاديين يتضمن ضرورة توجيه أربع تهم للرئيس الجمهوري السابق، من بينها عرقلة إجراء رسمي والتآمر ومحاولة إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مقر الحكومة.

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المصدر: رويترز
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