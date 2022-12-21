ماذا سيطلب الرئيس الأوكراني من أميركا خلال زيارته؟
زيلينسكي يزور جنودا في مدينة بخموت
21 ديسمبر 2022 17:52
توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، للاجتماع بالرئيس الأميركي جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونجرس.
ويطرح العديد من المراقبين السؤال عن الأمور التي سيطلبها زيلينسكي في أول رحلة خارجية له منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وقال زيلينسكي إن الزيارة هدفها تعزيز "قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع".
بدوره، أوضح المستشار السياسي للرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك إن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تظهر درجة عالية من الثقة بين البلدين وتتيح الفرصة لتوضيح نوع الأسلحة التي تحتاجها كييف.
وأضاف بودولياك أن "الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بشكل لا لبس فيه".
وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن سيعلن، خلال الزيارة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بما يقارب ملياري دولار أميركي ستشمل بطاريات صواريخ "باتريوت".
وحول ما سيطلبه زيلينسكي، قال بودولياك "أسلحة وأسلحة والمزيد من الأسلحة. من المهم أن نشرح بشكل شخصي سبب حاجتنا لأنواع معينة من الأسلحة. على وجه الخصوص، المركبات المدرعة، وأحدث أنظمة الدفاع الصاروخية والصواريخ بعيدة المدى".
سيجري الرئيس الأوكراني محادثات مع بايدن وكبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض وسيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بايدن ثم سيتوجه إلى مقر الكونجرس (الكابيتول) حيث سيخاطب جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.