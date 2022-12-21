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شويغو: روسيا تقاتل "قوات الغرب مجتمعة" في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
21 ديسمبر 2022 17:21

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقاتل في أوكرانيا "قوات الغرب المتضافرة"، بسبب دعمها المالي وشحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال شويغو، في تقرير خلال اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين "في أوكرانيا، يتصدى الجيش الروسي لقوات الغرب المتضافرة".

وأكد أن "27 دولة أنفقت 97 مليار دولار أميركي في إمدادات الأسلحة لأوكرانيا"، مضيفا "لقد تمكنّا من تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية".

وأعلن وزير الدفاع الروسي أنن "الميناءين في برديانسك وماريوبول يعملان بكامل طاقتهما. نخطط لنشر قواعد فيهما لدعم السفن وخدمات إنقاذ في حالات الطوارئ ووحدات تصليح سفن البحرية".

وبشأن السلاح النووي، قال شويغو "قواتنا النووية قادرة على توفير ردع استراتيجي".

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