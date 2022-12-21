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أوكرانيا تعلن زوال الخطر بعد دوي صافرات إنذار

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
21 ديسمبر 2022 16:54

قال مسؤولون محليون إن أوكرانيا أعلنت زوال الخطر، اليوم الأربعاء، بعد أن دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في أنحاء البلاد.

وتعرضت أوكرانيا لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

في وقت سابق اليوم، قال مسؤولون محليون إن صافرات الإنذار من غارات جوية دوت في أنحاء أوكرانيا.

إلا أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن موجة جديدة من الهجمات.

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المصدر: وكالات
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