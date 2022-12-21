مقتل 5 إرهابيين بينهم قيادي من داعش في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في تلعفر بمحافظة الموصل شمالي العاصمة بغداد.
وقالت الخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ إبراهيم (غرب الموصل)».
وأضافت أن هذه العملية أسفرت، وفقاً للمعلومات الاستخبارية، عن قتل خمسة إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات تنظيم داعش الإرهابي.
ووفق البيان «يعاهد جهاز مكافحة الإرهاب أبناء الشعب الكريم باستمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت».