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بوتين يعلن الاستراتيجية العسكرية الروسية للعام الجديد

بوتين يجتمع مع قادة الجيش الروسي
21 ديسمبر 2022 16:34

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نشر صواريخ "أفانغارد" العابرة للقارات على خلفية الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقال بوتين، في خطاب لإعلان الاستراتيجية العسكرية الجديدة للعام 2023، "نعزز قدرات كل الصنوف العسكرية بشكل دائم ومطرد".

وأكد الرئيس الروسي، خلال اجتماع نهاية العام مع قادة الدفاع الروسي، أن "تعزيز القدرات النووية يضمن أمن روسيا"، موضحا "تم نشر صواريخ أفانغارد العابرة للقارات ومستمرون في ذلك".

وأعلن أن الأسطول الروسي سيمتلك في "مطلع يناير" المقبل صاروخا جديدا فرط صوتيا. وقال "في مطلع يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم".

وبخصوص الأزمة الحالية في أوكرانيا، أوضح "سنوفر كل ما يلزم لإنجاح العملية العسكرية الخاصة"، مؤكدا "سنحقق كل أهدافنا رغم الأعمال العدائية ضدنا من حلف الناتو".

وقال إن "العملية العسكرية الخاصة أظهرت أهمية استخدام المسيرات"، داعيا إلى تطويرها.

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المصدر: وكالات
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