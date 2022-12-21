إندونيسيا تقرر تغيير وضع جائحة كوفيد

قال إيرلانجا هارتارتو، رئيس لجنة إدارة الوضع الوبائي في إندونيسيا، إن جائحة كوفيد-19 في إندونيسيا قد تحولت بالفعل من وضع «الجائحة» إلى «مرض متوطن»، مع تراجع أعداد الحالات اليومية في البلاد بشكل مطرد، بحسب صحيفة «تيمبو» الإندونيسية.
وأضافت الصحيفة أن إيرلانجا، وهو أيضاً الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في القصر الرئاسي، اليوم الأربعاء إنه «استناداً إلى معايير منظمة الصحة العالمية، يعتبر الوضع الآن في المستوى الأول».
وأدلى إيرلانجا بهذا البيان بعد أن أشار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى إلغاء سياسة قيود كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.
وقال الرئيس ويدودو، في مؤتمر حول آفاق الاقتصاد الإندونيسي لعام 2022، «في نهاية العام الجاري، من المرجح أنه يمكننا أن نعلن عن إزالة القيود الاجتماعية المفروضة على نطاق واسع».
جدير بالذكر أن «الجائحة» هي تفشي مرض في منطقة كبيرة، في حين أن «المرض المتوطن» هو تفشي مرض يحدث داخل حدود منطقة ويمكن التنبؤ به، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.
وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه لا يزال ينتظر جميع الدراسات والتقديرات من وزير الصحة بودي جونادي صادقين، ومنها دراسة رئيس لجنة إدارة الوضع الوبائي في إندونيسيا إيرلانجا هارتارتو، لإعداد مرسوم رئاسي بشأن إزالة القيود.