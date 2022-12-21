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روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا

سكان يتفقدون آثار القصف على مساكنهم في خيرسون
21 ديسمبر 2022 15:29

علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، على الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.

واستبعد الكرملين أن تسفر الزيارة عن أي شيء إيجابي وقال إن روسيا لا ترى فرصة لمحادثات سلام مع كييف.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن إمدادات الأسلحة المستمرة من الغرب لأوكرانيا ستؤدي إلى «تعميق» الصراع، وحذّر من أن ذلك سيكون له أثر عكسي على كييف.

أضاف بيسكوف: «إمدادات الأسلحة مستمرة ومدى الأسلحة التي يتم تقديمها يتسع، كل ذلك بالطبع يؤدي لمفاقمة الصراع. لا يبشر ذلك بالخير بالنسبة لأوكرانيا».

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأميركي جو بايدن وكبار الشخصيات في الكونجرس، اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية منذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت موسكو تتوقع أي شيء إيجابي من زيارة زيلينسكي تلك، رد بيسكوف بالقول «لا».

خلال الزيارة، من المقرر أن تقر الولايات المتحدة إرسال أنظمة «باتريوت» الصاروخية المتطورة لأوكرانيا في أحدث جزء من حزمة مساعدات عسكرية لكييف بمليارات الدولارات الأميركية.

وذكر الكرملين أن بوتين سيلقي خطاباً مهماً، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عندما يلتقي بقادة الدفاع في اجتماع نهاية العام لتقييم التقدم في العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما قال الكرملين إن الرئيس الروسي لن يلقي خطابه السنوي المعتاد أمام البرلمان قبل نهاية العام.

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