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زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية

زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
21 ديسمبر 2022 09:08

يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع في البيت الأبيض 
اليوم الأربعاء فيما ستكون زيارة مفاجئة تتزامن مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية.

وستمثل هذه الزيارة أول رحلة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية في فبراير من هذا العام.
ورفض البيت الأبيض التعليق على زيارة محتملة أو إعلان من جانب بايدن أو إعلانات مساعدة أمنية جديدة.

وسيخاطب زيلينسكي الكونجرس الأميركي شخصيا بعد لقائه مع بايدن.

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