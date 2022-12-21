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قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا

قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
21 ديسمبر 2022 09:14

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة شمال كاليفورنيا ، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، حسبما أعلنت السلطات المحلية في الولاية الأميركية.

وترك الزلزال أكثر من 71 ألف شخص بدون كهرباء في مقاطعة هومبولت، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري.

وقالت مقاطعة هومبولت في بيان صحفي إن "شخصين توفيا نتيجة لحالات طوارئ طبية حدثت أثناء أو بعد الزلزال مباشرة".

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المصدر: وكالات
زلزال
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