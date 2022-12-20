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قتلى بينهم أطفال في هجوم بالكونغو الديمقراطية

أرشيفية
21 ديسمبر 2022 00:32

قُتل تسعة أشخاص، بينهم ثمانية أطفال، في هجوم شنّه مسلّحون على قرية في مقاطعة إيتوريفي شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر محلية الثلاثاء.

واستهدف الهجوم قرية أزيميني الاثنين عند حوالى الساعة الخامسة.

وقال المسؤول المحلّي جيريمي اوبيو ندجابا لوكالة «فرانس برس»، «عثرنا صباح الثلاثاء على تسع جثث لمدنيين، بينهم ثمانية أطفال وامرأة مسنّة».

وأضاف أنّ هناك «ثلاث إصابات حرجة وشخصين في عداد المفقودين».

وأوضح أنّ «مرتكبي هذه المجزرة معروفون جيداً».

 

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المصدر: وكالات
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