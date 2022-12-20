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«الرئاسي الليبي»: نسعى لمصالحة على أسس سليمة لضمان الاستقرار

«الرئاسي الليبي»: نسعى لمصالحة على أسس سليمة لضمان الاستقرار
21 ديسمبر 2022 01:40

حسن الورفلي (بنغازي)

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، إن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس، وإنهم يسعون لأن تكون على أسس سليمة لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات.
وأكد اللافي في كلمة خلال فعاليات «الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية» في طرابلس، «أنهم يعملون على أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد والوصول بها إلى الانتخابات».
وأوضح أن «المجلس الرئاسي منذ استلامه لملف المصالحة الوطنية كان حريصاً على إنجاحه، باعتباره المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً».
وشدد على أن «هذا المشروع يعد من أهم أعمدة بناء السلام وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة والجامعات الليبية».
وقبل يومين، أعلن المجلس الرئاسي عقد اجتماع تحضيري لملتقى المصالحة الوطنية في 8 يناير المقبل في العاصمة طرابلس.
ويقود المجلس ملف المصالحة الوطنية، حيث أعلن في 6 أبريل تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.

المجلس الرئاسي الليبي
الأزمة الليبية
ليبيا
الانتخابات الليبية
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