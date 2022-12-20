مقتل 150 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن قائد الجيش الوطني العميد أدوا يوسف راغي، في تصريح لوسائل إعلام الدولة أن القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع أصدقائها الدوليين تمكنت خلال هذا الأسبوع من مقتل 150 إرهابياً من ميليشيات «الشباب»، وإصابة آخرين جراء عملية عسكرية جرت في منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً شرقي مديرية آدن يبال ومسجد علي غدود تابعة لمحافظة شبيلي الوسطى. وأشار إلى أن القوات المسلحة تسعى لملاحقة العناصر الإرهابية التي تزحف نحو مناطق الغابات.

يذكر أنه في الأشهر الأربعة الماضية، قامت قوات الجيش الوطني بمساعدة السكان المحليين بطرد عناصر «الشباب» الإرهابي من العديد من المناطق التي كانت تختبئ فيها.

في سياق مواز أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، عن إغلاق مئات الحسابات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

وقال السيد عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحية:«تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية لميليشيات «الشباب»، بوساطة كل من وزارة الإعلام، والاتصالات، ووزارة الأمن الداخلي»، مضيفاً أنه يجرى حاليا متابعة أي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث أيدلوجيتها، وأخبارها الكاذبة.

وشدد نائب وزير الإعلام على أن المواقع المحجوبة تشمل فيسبوك وتويتر وتيلجرام وتيكتوك ويوتيوب ومواقع أخرى.