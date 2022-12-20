البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أقر الرئيس السوادني المعزول عمر البشير، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كانت بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي، في يونيو 1989.

وقال البشير لقاضي محاكمة المتهمين بتنفيذ الانقلاب المنعقدة بالخرطوم في جلسة الاستماع أمس: «أتحمل كامل المسؤولية عما جرى في 30 يونيو 1989، كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع»، مضيفاً: «إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه».

وأوضح أنه لم يكن بين من خططوا للانقلاب ونفذوه أي من المدنيين، وأنه كان حراكاً عسكرياً خالصاً، موضحاً أن «الحراك للقيام بالانقلاب تم بناءً على المادة 15 من قانون القوات المسلحة لعام 1965 المعدل».