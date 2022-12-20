الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يزور بخموت على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

زيلينسكي يزور بخموت على خط الجبهة في شرق أوكرانيا
20 ديسمبر 2022 22:59

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكّل راهناً النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، واصفًا المدينة التي دمّرتها الحرب بأنها «حصن» الجبهة في أوكرانيا.

وجاءت الزيارة غير المعلنة في الوقت الذي أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «سيعقد اجتماعاً موسّعاً لوزارة الدفاع (...) حيث سيتمّ عرض نتائج أنشطة القوات المسلّحة الروسية في العام 2022 وسيتم تحديد المهمّات للعام المقبل».

كذلك، حضّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء نظيره الصيني شي جينبينغ في اتصال هاتفي على استخدام نفوذه لدى روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلن مكتبه.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناتي «تي اف ان» و«ال سي اي» بُثّت الثلاثاء أنّ فرنسا سلّمت أخيراً قاذفات صواريخ وبطاريات صواريخ «كروتال» إلى أوكرانيا وستواصل شحنات الأسلحة في أوائل العام 2023.

وقال الرئيس الفرنسي من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول قبالة سواحل مصر «في الأيام الأخيرة، سلّمت فرنسا أسلحة إضافية، من راجمات صواريخ وصواريخ +كروتال+ وتجهيزات بالإضافة إلى ما كنّا قد قدّمناه».

في هذه الأثناء، قال زيلينسكي للقوات الأوكرانية في بخموت «هنا في دونباس، أنتم تحمون كلّ أوكرانيا... سيفعلون كلّ ما فعلوه هنا في مدن أخرى في بلدنا، لأنهم لا يريدون وجود أي شيء أوكراني، أنا متأكد من ذلك».

 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
تحذير من الاضطرابات النفسية لدى الأوكرانيين
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
القوات الروسية
أوكرانيا
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©