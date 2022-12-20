تحذير من الاضطرابات النفسية لدى الأوكرانيين

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عشرة ملايين أوكراني أو نحو ربع سكان أوكرانيا قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب أزمة بلادهم الحالية.
وأضاف يارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، في مؤتمر صحفي عبر رابط فيديو في جنيف "تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 10 ملايين شخص معرضون لخطر الإصابة بأحد أشكال الاضطرابات النفسية، والتي تتراوح من القلق والتوتر إلى الحالات الأكثر خطورة".
تشمل الحالات الأكثر حدة اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن أحداث مؤلمة. وبسبب تزايد الحالات بعد عشرة أشهر من الأزمة، أطلقت وكالة منفصلة تابعة للأمم المتحدة خدمات لتقديم الدعم عبر الإنترنت. ويتعرض نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا لضغوط منذ فبراير الماضي. وقال هابيتشت إن أمراض الجهاز التنفسي ستزداد مع الطقس البارد ونقص التدفئة وكذلك حوادث السيارات لعدم وجود إضاءة في الشوارع. وأضاف "المنظومة الصحية تعمل. لكن فترة عشرة أشهر تمثل اختبار تحمل ضخما.. نرى تحديات جديدة باستمرار".