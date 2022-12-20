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عربي ودولي

باريس تدعو لبنان إلى انتخاب سريع للرئيس

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 20:36

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء القادة السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم" والعمل على "إجراء انتخابات سريعة" لرئيس جديد للبلاد بعد نحو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) عن "قلقها"، داعية القادة اللبنانيين الى "الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة".

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المصدر: وكالات
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