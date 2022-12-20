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بوتين سيحدد الأهداف العسكرية للعام الجديد خلال اجتماع الأربعاء

بوتين سيحدد الأهداف العسكرية للعام الجديد خلال اجتماع الأربعاء
20 ديسمبر 2022 19:15

يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه للعام 2023 خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الاربعاء، وفق ما أعلن الكرملين الثلاثاء في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع (...) سيتم عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022 وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل".

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