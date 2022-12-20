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مقتل العشرات بمجزرة نفذها مسلحون في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
20 ديسمبر 2022 19:09

قال سكان وجماعة محلية، اليوم الثلاثاء، إن 38 قرويا على الأقل لقوا حتفهم في مجزرة نفذها مسلحون في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال لوكا بنيات، المتحدث باسم اتحاد شعوب جنوب كادونا، إنه خلال الهجوم، الذي بدأ في وقت متأخر من ليل الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أطلق مسلحون النار على الناس وأضرموا النيران فيما لا يقل عن 100 منزل.

وأضاف أحد السكان، يدعى جيسين جوزيف، أن المهاجمين قتلوا بعض الأشخاص بالمناجل.

وأكد بنيات أن 12 ناجيا من الهجمات في منطقة الحكومة المحلية في "كاورة" يتلقون العلاج في المستشفى.

وهاجمت عصابات من المسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا في السنوات القليلة الماضية كما يواصل متشددون شن هجمات في الشمال الشرقي.

وقال بنيات إن 46 شخصا قتلوا في هجمات بلا مبرر في جنوب كادونا في الأيام الخمسة الماضية وإن متطوعين يبحثون عن مفقودين.

وشاهد قرويون "رعاة ماشية غرباء" يقيمون مخيما بالقرب من المنطقة في الأيام التي سبقت بدء الهجمات.

وقال بنيات، في بيان يوم الاثنين "الآلاف... يغادرون منازلهم بأعداد كبيرة (نازحين داخليا) إلى أي منطقة قد يجدون فيها قدرا من الأمان".

وأضاف "ندين عودة ظهور هذه المذابح الجماعية وندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عن تأمين الأرواح والممتلكات".

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المصدر: رويترز
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