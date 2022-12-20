الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد زلزال في كاليفورنيا

سقوط أدوات من الرفوف جراء زلزال في كاليفورنيا
20 ديسمبر 2022 19:02

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة ساحل شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام بأن آلاف السكان يعانون من انقطاع الكهرباء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 16.1 كيلومتر، مضيفة أنه وقع على بعد 12 كيلومترا جنوب غربي "فيرنديل" بكاليفورنيا، التي تقع على بعد نحو أربع ساعات بالسيارة شمالي مدينة سان فرانسيسكو.

وقال نظام إنذار تسونامي الأميركي إن من غير المحتمل حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وأفاد موقع تتبع شبكة الكهرباء "باور أوتيج يو.إس دوت كوم" أن الكهرباء انقطعت عن 64 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في "فيرنديل" و"هامبولت كاونتي" المجاورة.

وأصدرت شركة "سيستم أوبريتور" المشغل المستقل لكهرباء كاليفورنيا، وهي التي تشرف على معظم شبكة الكهرباء بالولاية، إشعارا طارئا في أعقاب الزلزال.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن دورية للطرق السريعة في كاليفورنيا تستجيب لتقارير تفيد بحدوث تصدعات في جسر فيرنديل الذي يمر فوق نهر "إيل" للدخول إلى فيرنديل والخروج منها.

و"فيرنديل" بلدة يقطنها نحو 15 ألف نسمة وتقع على بعد 420 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو و31.54 كيلومتر جنوبي "يوريكا" مباشرة.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
زلزال قوي يهز قبالة سواحل كاليفورنيا
المصدر: وكالات
كاليفورنيا
زلزال
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©