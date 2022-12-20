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قتلى جراء حريق خط لنقل الغاز في روسيا

حريق خط لنقل الغاز في روسيا
20 ديسمبر 2022 18:48

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في روسيا خلال حريق اندلع في جزء من خط رئيس يغذي أوروبا بالغاز الروسي، وفق ما أفاد اليوم الثلاثاء رئيس جمهورية تشوفاشيا حيث وقع الحادث.

وصرح أوليغ نيكولاييف المسؤول عن هذه المنطقة التي تبعد حوالى 600 كلم شرق العاصمة الروسية موسكو لتلفزيون "روسيا 24" الروسي الرسمي بأن "أربعة أشخاص، وفق معلومات أولية، كانوا يعملون في المكان. قضى ثلاثة منهم خلال احتراق عنيف للغاز".

وأضاف نيكولاييف أن "شخصا، هو سائق، نجا وهو حاليا تحت وقع الصدمة"، مشيرا إلى أن موعد استئناف تشغيل خط الأنابيب لا يزال "مجهولا".

نشب الحريق في جزء من خط الأنابيب "أورنغوي-بوماري-أوجورود" الذي دشّن في الحقبة السوفياتية ويربط حقولا للغاز في شمال روسيا بمدينة أوجورود الواقعة في غرب أوكرانيا.

وبحسب أجهزة الإغاثة المحلية، نشب الحريق خلال أعمال صيانة قرب قرية "يامباختينو" وتمت السيطرة عليه.

وأعلنت الوزارة الإقليمية للأوضاع الطارئة، في حسابها على "انستغرام"، "إخماد حريق الغاز في موقع الحادث"، مشيرة إلى أن "الانفجار وقع خلال أعمال كانت تنفّذ في جزء من خط الأنابيب أورنغوي-بوماري-أوجورود المقام تحت الأرض".
 

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