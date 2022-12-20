الجيش الأميركي يعتقل عناصر من داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات في شرق سوريا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، اعتقلت خلالها ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي متورط بالتخطيط لهجمات في سوريا.
منذ إعلان القضاء على داعش عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، قياديي التنظيم. وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر التنظيم في سوريا.
وقالت القيادة، في بيان، إن وحداتها نفذت خلال "الساعات الثماني والأربعين الماضية ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة" من عناصر التنظيم، بينهم قيادي بارز عرّفت عنه باسم "الزبيدي" وقالت إنه "متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سوريا وتسهيل" شنّها.
وأكد الجيش الأميركي أن التقييم الأولي أفاد عن "عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح".
وقال مايكل كوريلا قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي إنّ "القبض على عناصر التنظيم سيعطّل قدرة التنظيم الإرهابي على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أربعة أشخاص ممن جرى اعتقالهم ينشطون في تجارة الأسلحة لصالح التنظيم المتطرف.
وتنتشر القوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، في شمال وشمال شرق سوريا وتوجد في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).