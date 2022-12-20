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تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان

الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
20 ديسمبر 2022 17:23

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ33، اليوم الثلاثاء، في الهجوم الذي نفذته القوات الخاصة الباكستانية على مركز شرطة "بانو" في شمال غرب البلاد بعدما سيطر عليه عناصر مفترضون من حركة طالبان الباكستانية.

وأضاف آصف أن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلا أيضا وأصيب "ما بين 10 و15 شخصا" في العملية، مؤكدا "تحرير جميع الرهائن".

كانت مصادر أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بمقتل 26 مسلحاً خلال عملية تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم في مبنى سجن منذ ثلاثة أيام.

وقال مصدر استخباراتي إن المسلحين، الذين تمكنوا من التغلب على مسؤولي السجن، وصادروا أسلحتهم وطالبوا بممر آمن إلى أفغانستان، قتلوا خلال العملية .

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المصدر: وكالات
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