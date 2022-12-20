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بوتين يدلي بتصريح بشأن مناطق أوكرانية ضمتها روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
20 ديسمبر 2022 17:01

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الوضع "صعب جدا" في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها.

وأوضح بوتين أن "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا".

كان الرئيس الروسي يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويا "بعيدهم المهني" في روسيا في 20 ديسمبر.

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في "المناطق الجديدة لروسيا"، مؤكدا أن "الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس" يعتمدون على "حماية" هذه الأجهزة.

ودعا الرئيس الروسي إلى "تركيز إلى أقصى الحدود" من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وقال "من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".

في سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون) التي يسيطر عليها الجيش الروسي، بعد إجراء "استفتاءات" محلية.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
دونيتسك
لوجانسك
منطقة خيرسون
زابوريجيا
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