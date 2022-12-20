كوريا الشمالية توجه تهديدات لليابان

أشخاص يتجمعون أمام تمثال كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في كوريا الشمالية
20 ديسمبر 2022 16:51
انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، خطط اليابان الهادفة إلى تعزيز قوتها العسكرية، وهددت باتخاذ إجراءات لم تحددها ضد طوكيو.
واتهمت وزارة الخارجية في بيونج يانج الحكومة في طويكو بمحاولة الحصول على قدرات الضربة الأولى ضد دول أخرى وإيجاد" أزمة أمنية خطيرة".
ونقلت وسائل الإعلام عن متحدثة القول إن اليابان قامت "بخيار خاطئ وخطير للغاية". وأضافت أن بيونج يانج سوف "تظهر بإجراء عملي" إلى أي مدى بلغت مخاوفها.
كانت الحكومة اليابانية قد قررت مؤخرا مضاعفة موازنة قطاع الدفاع إلى 2 % من إجمالي الناتج المحلي على مدار الخمسة أعوام المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية.
وتريد اليابان أن تكون في موضع يؤهلها للقضاء على مواقع صواريخ العدو حتى قبل إطلاقها.
وتتهم كوريا الشمالية اليابان بتغيير المناخ الأمني في شرق آسيا بصورة جذرية، مضيفة أن بيونج يانج سوف تتخذ إجراء عسكريا حاسما لحماية حقوقها.