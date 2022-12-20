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زلزال قوي يهز قبالة سواحل كاليفورنيا

سقوط أدوات من الرفوف إثر زلزال في كاليفورنيا
20 ديسمبر 2022 16:24

هز زلزال بقوة 6,4 درجة قبالة سواحل شمال كاليفورنيا، فجر اليوم الثلاثاء، كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة «أوريكا» الساحلية، لكن لم يصدر أي إنذار بوقوع تسونامي.

في تقييم أولي، قال المركز إن احتمال حصول وفيات أو سقوط جرحى ضعيف، لكن الأضرار المادية ممكنة.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي أنه لا يتوقع حدوث موجات مد.

تشهد كاليفورنيا بانتظام زلازل ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالًا قادراً على التسبب في دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية في غضون الأعوام الثلاثين المقبلة.

عام 1994، أوقع زلزال بقوة 6,7 درجة في «نورثريدج» بشمال غرب لوس أنجلوس، 60 قتيلاً على الأقل وتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي، بينما تسبب زلزال بقوة 6,9 درجة في سان فرانسيسكو عام 1989 بمقتل 67 شخصاً.

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