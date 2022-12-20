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زيلينسكي يزور خط الجبهة في شرق أوكرانيا

زيلينسكي يزور الجنود في بخموت
20 ديسمبر 2022 15:46

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.

واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول إن زيلينسكي «التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودنا أوسمة».

وتشكل بخموت، في الوقت الحالي، إحدى النقاط الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن القوات المسلحة متمسكة ببلدة بخموت.

وأضاف أن «ميدان القتال في بخموت حاسم. نسيطر على البلدة»، مضيفاً أن الروس يحاولون السيطرة عليها.

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف هذه المدينة.

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زيلينسكي يزور بخموت على خط الجبهة في شرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جنود
بخموت
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