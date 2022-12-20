الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إدانة عجوز عمرها 97 عاماً بجرائم حرب نازية

إرمجارد فورخنر تمثل أمام المحكمة
20 ديسمبر 2022 15:35

أفادت محطة (إن.دي.آر) ووسائل إعلام ألمانية أخرى، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة ألمانية دانت عجوزاً تبلغ من العمر 97 عاماً بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

وذكر التقرير أن محكمة إقليمية في بلدة «إيتزهو» شمال البلاد حكمت على إرمجارد فورخنر بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ. وصدر الحكم بموجب قانون الأحداث نظراً لأن عمرها كان 18 عاماً فقط في وقت ارتكاب الجرائم.

وعملت فورخنر في معسكر اعتقال «شتوتهوف» بين عامي 1943 و1945.

وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر 2021 حينما هربت لفترة وجيزة. وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.

ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في «شتوتهوف» بالقرب من «جدانسك» التي تقع اليوم في بولندا. وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.

أخبار ذات صلة
فرنسا.. أحكام بالسجن بشأن هجوم نيس في 2016
ترامب يواجه محاكمة جديدة في دعوى اعتداء
المصدر: د ب أ
النازية
جرائم حرب
محاكمة
عجوز
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©