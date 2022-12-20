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مقتل 26 مسلحاً أثناء تحرير رهائن في باكستان
الدخان يتصاعد من السجن حيث الرهائن
20 ديسمبر 2022 15:32
قتلت القوات الخاصة العسكرية الباكستانية 26 مسلحاً من حركة طالبان باكستان خلال عملية لتحرير أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب، تم احتجازهم كرهائن في مبنى سجن منذ ثلاثة أيام.
وقال مصدر استخباراتي إن المسلحين، الذين تمكنوا من التغلب على مسؤولي السجن، وصادروا أسلحتهم وطالبوا بممر آمن إلى أفغانستان، قتلوا خلال عملية استمرت ساعة.
وأضاف المصدر أنه تم تحرير ثماني رهائن على الأقل، مضيفاً أن بعضهم مصابون، موضحاً أن خمسة جنود وثلاثة من أفراد القوات الخاصة أصيبوا في العملية.
وقد سُمع دوي أربعة انفجارات على الأقل عندما اقتحم أفراد القوات الخاصة المبنى، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، وفقاً لما قاله مسؤول في الشرطة، رفض الكشف عن هويته.
وقال المصدر الاستخباراتي: إن العملية جاءت بعد إخفاق مفاوضات مع قادة حركة طالبان باكستان لإنهاء وضع احتجاز الرهائن في إحراز تقدم.
ونقلت جثث المسلحين إلى مستشفى قريب في «بانو»، التي يقع فيها مبنى السجن.
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طالبان باكستان
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