الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن العراقية

هدى جاسم، وام (أبوظبي، بغداد)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن العراقية شمال العراق وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الأمن وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع الإجراءات كافة التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وعبّرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأمس الأول، قتل 12 عنصراً من الشرطة العراقية من بينهم ضابط برتبة رائد وأصيب 5 آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: إن الحادث وقع لدى مرور دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية في قرية «علي السلطان» بناحية «الرياض» في كركوك، وتسبب أيضاً بإصابة ما لا يقل عن 5 من عناصر الشرطة.

وأضاف أن قوات الأمن تمشط المنطقة بحثاً عن مرتكبي الهجوم في وقت تواصل فيه أجهزة الأمن المختصة التحقيق في مجريات الحادث وملابساته.

ووصل وفد أمني كبير أمس، برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي إلى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي، فيما طالبت مفوضية حقوق الانسان بإجراءات أمنية واستخبارية لمنع تجدد الخروقات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن زيارة الوفد تهدف للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له منتسبو قوات الشرطة الاتحادية.

وأعفت السلطات العراقية على خلفية الهجوم الإرهابي قائدين عسكريين من منصبيهما.

وقالت مصادر أمنية إن أوامر عُليا صدرت بإعفاء آمر اللواء الآلي الثاني في الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك من منصبه، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء آمر فوج بالشرطة الاتحادية أيضاً على خلفية ذات الحادث.

بدورها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، أسفها على حادث هجوم كركوك، مؤكدة الوقوف بحزم لمنع تكرار العمليات الإرهابية.

وقالت المفوضية في بيان: إنه «في الوقت الذي تشيد فيه المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بكافة الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية وتضحياتهم، لتوفير الأمن والاستقرار في المحافظات كافة، ووقوفها بحزم تجاه من تسول له نفسه بمحاولة زعزعة الأمن وخلق حالة من عدم الاستقرار، فإن المفوضية تأسف لحصول عمليات إرهابية تتسبب بسقوط ضحايا من منتسبي القوات الأمنية في المناطق النائية من محافظة كركوك، وبالشكل الذي يعد مثابة تحدٍ أمني خطير».

وأضافت أن «المفوضية تدعو للقيام بإجراءات أمنية واستخبارية مشددة في المناطق التي تحصل بها انتهاكات أمنية، لمنع عصابات داعش من التعدي على القوات الأمنية وتهديد السلم المجتمعي وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار».

ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً عربياً واسعاً من السعودية والبحرين ومصر والأردن والكويت بالإصافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي، وسط تأكيدات على دعم جهود العراق في حفط أمنه واستقراره ومكافحة الإرهاب.