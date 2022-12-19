الأمم المتحدة: جرائم «داعش» تهدف إلى هدم الثقافة العراقية

بغداد (الاتحاد)

أعرب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق بجرائم تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق التابع للأمم المتحدة «يونيتاد»، كريستيان ريتشارد، عن أمله في نبذ العنف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها التنظيم الإرهابي. وقال ريتشارد، في مؤتمر صحفي عقب زيارته المرجع الديني علي السيستاني في النجف أمس، أن «فريقي يعتقد أن جميع الضحايا لديهم الحق في محاكمة المجرمين من دون تسلسل هرمي»، متابعاً «نأمل من خلال عملنا المضي في نبذ العنف وجرائم الإبادة الجماعية». وأضاف: لا يمكننا أن ننسى جميع المجتمعات التي عانت وتألمت بسبب جرائم «داعش»، مؤكداً أن جرائم التنظيم الإرهابي تهدف إلى هدم الثقافة العراقية والتنوع النسيج الاجتماعي.