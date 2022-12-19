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مقتل 15 إرهابياً في الصومال

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 01:35

مقديشو (الاتحاد)

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أكدَّت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قيامها بضربتين جويتين في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس ضد حركة الشباب الإرهابية».
وقالت في بيان أمس، إن الضربة الأولى التي تسببت في مقتل 7 من مقاتلي «الشباب» الإرهابية وقعت يوم 14 ديسمبر بالقرب من مدينة «عذلي» في إقليم شبيلي الوسطى.
وأضافت أنًّ الضربة الثانية التي نفذت يوم السبت الماضي في منطقة تبعد نحو 220 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة مقديشو أدَّت أيضاً إلى مصرع 8 من الإرهابيين، مشيرةً إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وجددت القيادة الأميركية في أفريقيا تعهدها بدعم القوات الصومالية من خلال التدريب وتقديم المشورة وتجهيزها لمنحها الأدوات التي تحتاجها القوات لهزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

الصومال
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حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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