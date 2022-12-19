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«تريندز»: تنامي الخلافات الداخلية وتراجع قدرات «داعش» الإرهابي

«تريندز»: تنامي الخلافات الداخلية وتراجع قدرات «داعش» الإرهابي
20 ديسمبر 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تناولت أسباب التأخر في الإعلان عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، سواء من قبل الولايات المتحدة أو التنظيم نفسه.
وبينت الدراسة أن مقتل «القرشي» في حد ذاته لا يؤثر علـى تنظيم «داعش»، وإنما التسارع في وتيرة استهداف قيادات التنظيم هو الذي يؤثر على التنظيم، موضحة أنه يترتب عن الاستهداف السريع والسهل للقيادات مجموعة من التداعيات التي قد تصب في تراجع قدرة التنظيم على التأثير والفاعلية.
وذكرت أن الانخفاض في وتيرة الاستهداف لقادة التنظيم يؤدي إلى مجموعة من الدلالات أبرزها، تراجع قدرات التنظيم، وتنامي الخلافات الداخلية وغياب العناصر المؤهلة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
داعش
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