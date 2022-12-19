خبراء لـ«الاتحاد»: السلاح والطائفية والتعامل الأمني تمهد لعودة «داعش»

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد خبراء وباحثون في شؤون الجماعات الإرهابية إن الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، لازالت غير قادرة على تحجيم خلايا التنظيم من إعادة ممارسة نشاطها من جديد، خاصة وأن المرحلة المقبلة تهدف إلى ضمان العودة الناجحة للنازحين واللاجئين لمجتمعاتهم في تلك المناطق.

وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن التعامل مع ملف «الدواعش» المسجونين في سوريا والعراق سيضمن عدم استغلال التوترات الطائفية في عودة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان، أن دعم المناطق المحررة مسألة معقدة تتعلق أولاً بتهيئة الأوضاع لاستدامة هذا الاستقرار، مطالباً بضرورة القضاء على الطائفية والاستقطاب السياسي في العراق وسوريا، خاصة أن التنظيم يستفيد من الاستقطاب ويصدّر نفسه لمواجهة الطوائف الأخرى، معتبراً أنها «تثير القلاقل في المنطقة»، حسب معتقداته.

وأضاف سلطان لـ«الاتحاد» أنه لابد من رؤية واضحة للتعامل مع عناصر وأسرى «داعش» ممن بقوا في السجون والمخيمات، وعدم السماح بإعادة تشيكل التنظيم، وضرورة وجود إرادة سياسية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة حتى تنتهي الأسباب التي يعتمد عليها التنظيم في بناء قدراته.

وأكد سلطان على ضرورة معالجة الجذور الإرهابية، شاملة الجوانب الاقتصادية والسياسية، خاصة مع انتشار السلاح في كافة المناطق العراقية والسورية ووجود ميليشيات لا تحسن التعامل مع المجتمع المحلي، لاسيما أن التنظيم الإرهابي يحاول استغلال كافة التطورات للعودة بأي طريقة كانت.

وأضاف: «هناك تقصير بالإجراءات في المناطق المحررة لا ترتقي للمطلوب ولابد من التعامل مع المسألة بحنكة».

بدوره، اعتبر المؤسس والمنسّق العام لـ«الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف» صبره القاسمي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحجيم تنظيم «داعش» لابد أن يكون عبر استراتيجية فكرية وعقائدية، مشيراً إلى أن مواجهة التنظيم ليس بالآليات العسكرية فحسب، بل يجب أن تكون هناك جهود فكرية والرد على عقيدة وأفكار التنظيم وهذا ما يضمن الاستقرار للمنطقة والعالم.