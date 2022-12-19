محكمة ليبية تقضي بإعدام 17 إرهابياً

حسن الورفلي (بنغازي)

قضت محكمة جنايات طرابلس، بإعدام 17 شخصاً وإدانة 16 متهماً والحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين المؤبد والسجن المشدد لانضمامهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن «عدد المتهمين في القضية يبلغ 41 متهماً بتهمة الانخراط في صفوف التنظيم الإرهابي، ومارسوا أنشطة ضارة بالدولة والسلم الاجتماعي، واعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح.

ولفتت النيابة الليبية، إلى أن «المتهمين قتلوا 53 شخصاً، وخربوا المقار الحكومية وتغييب عشرات الأشخاص».

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت في يونيو الماضي، إرسال وحدات عسكرية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك دعماً لغرفة عمليات الجنوب الليبي المكلفة بتأمين مناطق الجنوب. وتتنقل عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق عدة بجنوب ليبيا منذ هزيمتهم في سرت، حيث تستغل العناصر طول الحدود مع دول الجوار الليبي للدخول والخروج والحصول على إمدادات، حسب العديد من سكان الجنوب.