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تبادل أسرى بين السودان وإثيوبيا

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 01:41

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أكمل السودان وإثيوبيا عملية تبادل عشرات الأسرى، بينهم مدنيون تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، في تصريح صحفي أمس، أنَّ الحكومة السودانية سلّمت نظيرتها الإثيوبية 53 جندياً كانوا قد لجؤوا إلى السودان إبان المواجهات المسلحة بين القوات الإثيوبية ومتمردي «التيجراي». وأضاف: الحكومة تسلمت 9 سودانيين، بينهم اثنان من الجنود ضمن عملية تبادل الأسرى التي جرت في منطقة «القلابات» على الحدود بين البلدين. وأوضح العقيد الركن سليمان أبوحليمة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السودانية، أن هذه الخطوة تأتي لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة، والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان. وأشار أبوحليمة إلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين، مشيراً إلى أن تبادل الأسرى يأتي تأكيداً لبناء الثقة بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين.

السودان وإثيوبيا
السودان
إثيوبيا
تبادل أسرى
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