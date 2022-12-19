الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الحوثي» يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 01:40

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
إحباط محاولات تسلل «حوثية» في الحديدة
«الحوثي» يحول مناطق سيطرته إلى سجن كبير للنساء

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار استهداف المنشآت النفطية ستكون له عواقب وخيمة على الصعد كافة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني، مبينةً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسعى لتعميق الكارثة الإنسانية في اليمن.
وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي أمس، الوضع الميداني على ضوء إحباط ميليشيات الحوثي الإرهابية لجهود تحقيق السلام وشنها حرباً اقتصادية على الشعب اليمني.
وأوضح أن العدوان الحوثي بالطائرات المسيرة على المنشآت الحيوية في اليمن يعتبر انتهاكاً جديداً للقانون الإنساني الدولي ويندرج ضمن الأجندة التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأشار بن مبارك إلى أن استمرار استهداف المنشآت النفطية في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على الصعد كافة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني، مبيناً أن ميليشيات الحوثي تسعى لتعميق الكارثة الإنسانية في اليمن، داعياً إلى حث المنظمات الدولية المعنية للتوضيح للعالم التداعيات الإنسانية الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات على قطاع النفط.
وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الميليشيات من خلال ما تقوم به من أعمال إرهابية وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية ولإمدادات الطاقة وموانئ الشحن الدولية لم تعد مجرد تهديد محلي أو تمرد داخلي، بل أضحت تمثل تهديداً للمصالح الدولية وتحدياً يجب مواجهته بالسبل الممكنة كافة.
ولم تقتصر جرائم الميليشيات وممارساته الإرهابية على استهداف عصب الاقتصاد والملاحة الدولية بل تعدتها إلى استهداف الموروث الثقافي اليمني، عبر سرقة وتهريب الآثار، وهو ما كشفته عمليات ضبط مخطوطات قديمة وقطع أثرية تم تهريبها بقصد الإتجار غير المشروع.
وقبل أيام ضبطت السلطات الأميركية 75 قطعة أثرية يمنية وعدداً من المخطوطات تم تهريبها بقصد الاتجار ما يشكل خطراً على الموروث الثقافي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأكد المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي أن المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للآثار وكل ما يعبر عن الثقافة والتاريخ اليمني، حيث شهدت الفترة الماضية تهريب مخطوطات نادرة على يد الجماعة الإرهابية.
وأوضح الأنسي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه المعاني التاريخية والأثرية والثقافية لا تعني شيئاً بالنسبة لميليشيات الحوثي، التي لا تهتم إلا بالمال الذي يأتي لها من خلال التجارة في الآثار بالإضافة إلى تجارة المخدرات والأسلحة.
وأكد المحلل السياسي اليمني أن ممارسات الحوثي تستهدف تجريفاً للهوية الوطنية وسلخها عن محيطها العربي.

اليمن
الحكومة اليمنية
الأزمة اليمنية
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
احمد عوض بن مبارك
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©