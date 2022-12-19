إحباط محاولات تسلل «حوثية» في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية، جنوب محافظة الحديدة وكبدتها خسائر بشرية ومادية. وأفاد الإعلام العسكري بأن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها إلى محاولة تسلل من جنوبي مديريتي «الجراحي والتحيتا»، في وقت متزامن من دون جدوى. وأكد أن القوات المشتركة في محور «حيس»، تصدت لمحاولة التسلل وأجبرت المتسللين على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. ولفت الإعلام العسكري إلى أن كل تحركات ميليشيات الحوثي، مرصودة بدقة ويتم التعامل معها بحزم على طول امتداد خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي.