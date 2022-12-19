الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إحباط محاولات تسلل «حوثية» في الحديدة

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات الساحل الغربي (من المصدر)
20 ديسمبر 2022 01:34

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحوثي» يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن
«الحوثي» يحول مناطق سيطرته إلى سجن كبير للنساء

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية، جنوب محافظة الحديدة وكبدتها خسائر بشرية ومادية. وأفاد الإعلام العسكري بأن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها إلى محاولة تسلل من جنوبي مديريتي «الجراحي والتحيتا»، في وقت متزامن من دون جدوى. وأكد أن القوات المشتركة في محور «حيس»، تصدت لمحاولة التسلل وأجبرت المتسللين على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.  ولفت الإعلام العسكري إلى أن كل تحركات ميليشيات الحوثي، مرصودة بدقة ويتم التعامل معها بحزم على طول امتداد خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي.

القوات اليمنية المشتركة
الأزمة اليمنية
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
الحديدة
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©