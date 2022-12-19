تضامن إماراتي مع ماليزيا في ضحايا الانهيار الأرضي

أبوظبي (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع ماليزيا الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في ولاية سيلانجور، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الماليزية والشعب الماليزي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتسبب انهيار أرضي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في موقع تخييم في ماليزيا في قتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 7 أطفال.

وأشار نورازام خميس المسؤول عن رجال الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور (وسط) التي تضم العاصمة كوالالمبور، إلى أنّ «العدد الإجمالي هو 24 شخصاً» قُتلوا.

وقال للصحافيين، إنّ اثنين من الضحايا هما «أم وطفلها، دُفنا تحت الأرض»، مضيفاً أنّ 14 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

وتمّ العثور على 61 ناجياً بعد الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي، على بعد نحو أربعين كيلومتراً شمالي كوالالمبور، حسبما أفاد وزير التنمية في المنطقة انغا كور مينغ. ويقع على مقربة من باتانغ كالي منتجع كازينو الجبلي.

وقالت الناجية فيرونيكا لوا لوكالة فرانس برس، إنّها كانت نائمة وعائلتها في المخيّم عندما سمعوا ضوضاء عالية ورأوا الخيمة المجاورة لهم «جُرفت تماماً».

وأظهرت صور نُشرت على «الإنترنت» مئات رجال الشرطة والإنقاذ عند مدخل موقع التخييم، حيث كانت حفّارة تتّجه إلى منطقة الكارثة.

واستدعت الشرطة الماليزية موظفين من الموقع غير المرخص للتخييم في إطار التحقيق في الانهيار الأرضي والذي تسبب في مقتل إصابة العشرات، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين. ووفق انغا كور مينغ، فإنّ المزرعة التي يقع فيها موقع التخييم والمعروفة باسم «فاذرس أورغانيك فارم»، تعمل «من دون ترخيص»، مضيفاً أنه إذا تمّ الاعتراف بمسؤولية الفاعلين في هذه المأساة أمام القضاء، ستُفرض عليهم عقوبة.

أظهرت مقاطع فيديو وصور نُشرت على «الإنترنت» رجال إنقاذ يحملون مصابيح ومجارف ويبحثون عن ناجين تحت الأنقاض وبين الأشجار المتساقطة والسيارات المحطّمة. والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة في ما يتعلّق بالبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي مارس، قضى أربعة أشخاص بعدما طَمَر انهيار أرضي منازلهم في إحدى ضواحي كوالالمبور.