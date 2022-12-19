إسقاط 18 مسيّرة روسية فوق كييف

كييف (وكالات)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، سيرهي بوبكو، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت، خلال الإنذار الجوي أمس، 23 مسيرة روسية أسقطت منها 18 مسيرة فوق كييف. وذكر بوبكو، في منشور عبر موقع «تليجرام»، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: «خلال الإنذار الجوي، تم رصد 23 مسيرة فوق العاصمة. ودمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 18 مسيرة. ولم تقع إصابات. بيد أن الحطام ألحق الضرر بطريق في منطقة سولوميانسكي، وكذلك نوافذ مبنى سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي. وللأسف تمت إصابة أحد المباني الحيوية. وتقوم خدمات الطوارئ بإزالة آثار الأضرار».

جدير بالذكر أن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس، قال إن سوناك سيعلن عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال اجتماع لتحالف «قوة الاستطلاع المشتركة» (جيف)، في ريجا.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بـ «مئات الآلاف» من طلقات ذخيرة المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني.

في المقابل، أعلن الجيش الروسي أنه أسقط أربعة صواريخ هارم أميركية الصنع فوق أراضيه في سماء منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا حيث تشن موسكو هجوماً منذ فبراير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الذي نشر على تلغرام «تم إسقاط أربعة صواريخ أميركية مضادة للرادار من طراز هارم في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.