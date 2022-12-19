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3 سفن حبوب وأغذية تغادر موانئ أوكرانية

3 سفن حبوب وأغذية تغادر موانئ أوكرانية
20 ديسمبر 2022 01:33

موسكو (وكالات) 

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قال مركز التنسيق المشترك، إن 3 ناقلات بضائع سائبة، محملة بالذرة والقمح والزيت النباتي، غادرت موانئ أوكرانية يوم أمس الأول. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أمس، عن المركز قوله، إن «مركز التنسيق المشترك يعلن أن ثلاث سفن قد غادرت موانئ أوكرانية، وتحمل في المجمل 54.464 طناً من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى، بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود متجهة الى إيطاليا وإسبانيا». وقال إن «الحبوب التي تصل إلى وجهتها قد تخضع لعملية معالجة، وقد يتم شحنها إلى دول أخرى». وأضاف أن خمس سفن، عبرت الممر الإنساني البحري يوم أمس الأول، تتجه إلى موانئ أوكرانية. ويعمل المركز، الذي أنشئ بموجب اتفاقيات وُقعت في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في إسطنبول على تسجيل وتتبع السفن التجارية التي ستشارك في القوافل ومراقبتها وتفتيشها خلال التحميل في الموانئ الأوكرانية وعند الوصول إلى الموانئ التركية.

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