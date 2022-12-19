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مسلحون يحتجزون رجال أمن بباكستان

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 01:31

إسلام آباد (وكالات) 

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بدأت السلطات الباكستانية أمس محادثات في مسعى لحل أزمة مع مسلحين يحتجزون العديد من أفراد الأمن رهائن بعد سيطرتهم على منشأة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد.
واحتجز أكثر من 30 عنصراً من حركة طالبان الباكستانية عدداً من رجال الشرطة أمس، بعد أن تمكنوا من الإفلات من سجانيهم والسيطرة على مركز للشرطة، حسبما أعلن مسؤولون.
ويطالب المسلحون، بمرور آمن إلى أفغانستان، وفق المتحدث باسم حكومة ولاية خيبر بختونخوا محمد علي سيف في بيان في ساعة متأخرة أمس الأول.
وقال مسؤول حكومي في بانو، حيث تدور الأحداث قرب الحدود مع أفغانستان والمناطق القبلية في باكستان، إن الرهائن ما زالوا محتجزين بعد فشل عملية لتحريرهم.
وصرح لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه «خلال إجراءات استجواب، انتزع بعضهم أسلحة من الشرطة واحتجزوا فيما بعد جميع الأفراد».
وأضاف «يريدون منا تأمين ممر آمن براً أو جواً. يريدون أخذ جميع الرهائن معهم وإطلاق سراهم فيما بعد على الحدود الأفغانية أو داخل أفغانستان.
 وأكد مسؤول حكومي إنهم يحتجزون ثمانية رهائن على الأقل بينهم أفراد من الشرطة والجيش.

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