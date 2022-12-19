الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق.. مسلحون يقتلون 8 بهجوم في ديالى

أرشيفية
20 ديسمبر 2022 00:12

قالت الشرطة ومصادر طبية إن مسلحين قتلوا بالرصاص ثمانية مدنيين على الأقل وأصابوا سبعة في محافظة ديالى بشمال العراق اليوم الاثنين.

وأضافت الشرطة أن الهجمات وقعت على قرية البو بالي في بلدة الخالص على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد.

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: السلاح والطائفية والتعامل الأمني تمهد لعودة «داعش»
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن العراقية
المصدر: وكالات
العراق
مسلحون
مسلحون مجهولون
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:44
"جي 42"
الإمارات
"جي 42" و"أسترازينيكا" توقعان اتفاقية لتصنيع منتجات دوائية مبتكرة
اليوم 17:36
الدخان يتصاعد من مكان الهجوم
عربي ودولي
تحرير رهائن ومقتل جميع محتجِزيهم في باكستان
اليوم 17:23
مشروع براكة للطاقة النووية السلمية (من المصدر)
الاقتصادي
الطاقة النووية 2022.. إنجازات تعزز مسار التنمية الشاملة والحياد المناخ
اليوم 17:15
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
الرياضي
فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©