بوتين يكشف تفاصيل لقائه برئيس بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن «لا مصلحة» لروسيا في ابتلاع بيلاروس، أقرب حلفائها والتي تعول في شكل كبير على موسكو للحصول على شحنات الغاز والنفط. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إثر محادثات في مينسك «لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أيّ كان. هذا بكل بساطة لا معنى له». وشدد على الصلات الوثيقة بين البلدين، «الحليفين الأقرب والشريكين الاستراتيجيين» اللذين يقاومان «في شكل فاعل» العقوبات الغربية. وأوضح بوتين أنه خلال هذه المحادثات «الأساسية»، توافقت موسكو ومينسك على تعزيز تعاونهما في «كل الميادين»، وخصوصاً في قطاع الدفاع. ولفت إلى «إجراءات مشتركة لضمان» أمن البلدين و«تبادل شحنات أسلحة»، فضلاً عن تصنيع مشترك للأسلحة. كذلك، ستواصل روسيا تدريب جنود بيلاروس على قيادة طائرات بيلاروسية سوفييتية التصميم، قادرة على حمل قنابل نووية، وفق المصدر نفسه.