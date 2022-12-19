غوتيريش يتحدث عن إنهاء الحرب في أوكرانيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عدم تفاؤل بإمكان أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً، لكنّه أمل بأن تنتهي العام المقبل. وقال الأمين العام في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك "لست متفائلاً بإمكان عقد محادثات سلام في المستقبل القريب". والإثنين شنّت روسيا هجمات بواسطة مسيّرات استهدفت بنى تحتية في كييف في حرب لا مؤشرات تدل على تراجع حدّتها. وقال غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر". وتابع "أعتقد أن علينا أن ننتظر (حلول) لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة"، مضيفاً أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع "في الأفق" الراهن. وبعد جولات عدة من محادثات سلام بين وفدي البلدين في المراحل الأولى من النزاع، توقفت المفاوضات.