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تفاصيل حادث مركبة الفضاء الروسية

تفاصيل حادث مركبة الفضاء الروسية
19 ديسمبر 2022 22:51

كشفت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على لسان رئيسها، يوم الاثنين، عن سبب التسرب في مركبة الفضاء سويوز المتصلة بمحطة الفضاء الدولية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية، يورري بوريسوف إن ثقبا قطره أقل من ملليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء الروسية.

وأُلغي الأسبوع الماضي خروج اعتيادي لرائدي فضاء روسيين من المركبة بعدما لاحظت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) تدفق سائل بكميات كبيرة منها.

وارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت "روسكوزموس" بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.

وقال يوري بوريسوف رئيس روسكوزموس للتلفزيون الروسي الرسمي "أظهر الفحص الأولي وجود ثقب صغير قطره نحو 0.8 ملليمتر هو الذي تسبب في انخفاض الضغط الجوي".

ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله إن أفراد الطاقم ليسوا في خطر، وأنهم يقيمون حاليا في محطة الفضاء الدولية.

وكانت "روسكوزموس" تخطط لفحص الكبسولة بذراع آلية طولها 17 مترا معروفة باسم ذراع كندا 2، وتستخدم لإجراء الصيانة ونقل الإمدادات، وربط المركبات بمحطة الفضاء.

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المصدر: وكالات
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